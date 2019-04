AFSCME 3299 protesta por sus derechos

By

Photo by Maria Cordova

City on a Hill Press quiere ser más inclusivo para todos los miembros de UC Santa Cruz y de la ciudad de Santa Cruz. Por eso hemos decidido escribir este artículo en español.

La unión Association of Federal, State, County and Municipal Employees (AFSCME) 3299 de la Universidad de California realizó una huelga en contra de las “tácticas de intimidación, violencia y abuso de los derechos de los trabajadores de parte de la administración universitaria,” según un comunicado de AFSCME 3299. La unión representa los trabajadores de las nueve universidades de California incluyendo hospitales y centros médicos.

Alrededor de 150 miembros de las uniones AFSCME 3299 y University Technical and Professional Employees (UPTE) se reunieron en la entrada principal de UC Santa Cruz entre Bay Street y High Street a las 4:30 de la mañana del 10 de abril. Alrededor de 20 policías permanecieron durante el día en frente del Barn Theater monitoreando a los manifestantes.

Un miembro del sindicato AFSCME 3299, Osmin Cruz-Garcia indicó que la respuesta que han recibido de la universidad es inaceptable. Esta huelga es la cuarta vez en menos de un año que miembros del sindicato organizaron una huelga a nivel sistemático. Durante más de dos años la universidad no ha avanzado las negociaciones con AFSCME 3299.

“Es una respuesta que nosotros no podemos aceptar, lo que ellos están ofreciendo,” dijo Cruz-Garcia. “Ellos no están accediendo a la petición de nosotros conforme la negociación […] Entonces nosotros nos sentimos defraudados por la universidad que no acepte lo que nosotros estamos pidiendo.”

La mayoría de los trabajadores en AFSCME 3299 son miembros de comunidades vulnerables que sienten que han sido y siguen siendo sistemáticamente explotados por la UC. Más de 20,000 trabajadores del sistema UC participaron en la huelga este miércoles. Trabajadores incluyen asistentes a enfermeras, radiólogos, jardineros y cocineros, entre otros.

AFSCME 3299 dijo que la UC ha fallado en la prevención y denuncio de supervisores durante una confrontación entre manifestantes y un supervisor durante la huelga de 2018 en UC Davis. AFSCME 3299 también denunció los supuestos incentivos de fiestas en piscina, desayunos lujosos y regalos para aquellos que cruzan la línea de piquete.

Los trabajadores luchan por mejores condiciones de trabajo y un salario digno.

Martha Aguado, trabajadora en Colleges Nine and Ten Dining Hall, contó que muchos trabajadores están desinteresados en participar en la huelga porque piensan que no pueden conseguir lo que están pidiendo. Sin embargo, los trabajadores seguirán luchando por lo que es justo, dijo Aguado.

Muchas veces trabajadores universitarios tienen que hacer el trabajo de dos personas, arriesgándose a lesiones, dijo Aguado. Ella, como muchos de sus compañeros, no vive en Santa Cruz porque la vivienda está muy cara. Aguado vive en San Jose y se despierta a las 4:30 de la mañana todos los días para ir a trabajar.

A pesar de negligencia por parte de la universidad en garantizar un salario digno para sus trabajadores, Cruz-Garcia y otros todavía aman a sus trabajos. Cruz-Garcia estuvo presente en la huelga del año pasado.

“Para mi, un día típico en la universidad es como un día de campo,” dijo Cruz-Garcia, “porque amo el trabajo, amo lo que hago, y sobre todo amo dar un buen servicio a los estudiantes.”

Durante la huelga, la unión estaba extremadamente organizada, proveyendo comida, pan y café a los estudiantes y trabajadores. Al mediodía, los organizadores de la huelga comenzaron un reunión con mariachi y discursos de varios representativos de la unión. Alrededor de las tres de la tarde, la policía arrestó a un ex-estudiante de UCSC, Angela Tulio, por obstruir una calle y el paso de un oficial.

“[Me] siento contenta porque estamos en la lucha, en un mismo nivel con un mismo propósito para nuestras familias, nuestros hijos y las generaciones que vienen,” dijo María León, miembro de AFSCME 3299.

La alianza entre los trabajadores es sólida y afirmen que la lucha seguirá hasta que la universidad ceda a los pedidos de la unión.